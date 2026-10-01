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Новости Мирные переговоры Заявления Путина об Украине Требования РФ относительно прекращения огня
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Путин на "Валдае" заявил, что Россию "заставили" воевать против Украины, и призвал Запад "жить дружно"

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не начинала войну против Украины, а ее "вынудили защищаться" из-за "русофобии" и "убийства россиян".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на сессии ежегодного Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Заявления о войне против Украины

По словам Путина, "Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищаться с оружием в руках, отвечая на агрессию".

"Сознательно довели нас до этой границы. И вообще не нужно русофобию, притеснения и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России", — сказал он.

Диктатор также заявил, что военные РФ якобы никогда первыми не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры и "руководствуются нерушимостью норм ведения войны".

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О распаде СССР и диалоге с Западом

Путин назвал распад СССР "трагедией" и призвал Запад "жить дружно".

"Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно. Вместе искать пути, как это сделать", — сказал он.

О "новом мировом устройстве"

Диктатор также заявил, что не только Востоку и Западу, но и Северу и Югу рано или поздно "придется договариваться об основах нового мироустройства".

Говоря о мерах по предотвращению мировой катастрофы, лидер Кремля подчеркнул: "Ответственность за наше общее будущее — вовсе не абстрактный лозунг, это набор практических действий, цель которых — не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого". По его словам, мир "подшел к решающему, поворотному моменту развития".

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Другие "важные" заявления лидера Кремля:

  • "Нет гарантий того, что ядерные державы не прибегнут к применению ядерного оружия";

  • "Человечество еще не осознало масштаб нынешних вызовов, из-за которых меняется жизнь.

    Нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество окажется на грани выживания";

  • "Войны были всегда и будут и дальше, это неотъемлемая часть человечества";
  • "Нам сказали, что НАТО не будет продвигаться на восток — нас обманули";
  • "Как только развалился СССР, НАТО решило довести до конца развал России";
  • "Если дело дойдет до нападения на Калининград, Россия применит все имеющееся у нас оружие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но "паузы" в войне делать не будет, — Лавров

Автор: 

НАТО (11116) путин владимир (21956) россия (89767) война в Украине (9284)
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Топ комментарии
+23
Мало того що *****, так ще й їбонат🤦
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01.10.2026 19:28 Ответить
+18
Прогресуюча шизофренія
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01.10.2026 19:27 Ответить
+15
**** ну коли ж ти здохнеш і всі підари хто тебе пвдтримує і легітимізує
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01.10.2026 19:33 Ответить

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