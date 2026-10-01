Путин на "Валдае" заявил, что Россию "заставили" воевать против Украины, и призвал Запад "жить дружно"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не начинала войну против Украины, а ее "вынудили защищаться" из-за "русофобии" и "убийства россиян".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на сессии ежегодного Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Заявления о войне против Украины

По словам Путина, "Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищаться с оружием в руках, отвечая на агрессию".

"Сознательно довели нас до этой границы. И вообще не нужно русофобию, притеснения и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России", — сказал он.

Диктатор также заявил, что военные РФ якобы никогда первыми не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры и "руководствуются нерушимостью норм ведения войны".

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О распаде СССР и диалоге с Западом

Путин назвал распад СССР "трагедией" и призвал Запад "жить дружно".

"Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно. Вместе искать пути, как это сделать", — сказал он.

О "новом мировом устройстве"

Диктатор также заявил, что не только Востоку и Западу, но и Северу и Югу рано или поздно "придется договариваться об основах нового мироустройства".

Говоря о мерах по предотвращению мировой катастрофы, лидер Кремля подчеркнул: "Ответственность за наше общее будущее — вовсе не абстрактный лозунг, это набор практических действий, цель которых — не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого". По его словам, мир "подшел к решающему, поворотному моменту развития".

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Другие "важные" заявления лидера Кремля:

"Нет гарантий того, что ядерные державы не прибегнут к применению ядерного оружия";

"Человечество еще не осознало масштаб нынешних вызовов, из-за которых меняется жизнь. Нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество окажется на грани выживания";

"Войны были всегда и будут и дальше, это неотъемлемая часть человечества";

"Нам сказали, что НАТО не будет продвигаться на восток — нас обманули";

"Как только развалился СССР, НАТО решило довести до конца развал России";

"Если дело дойдет до нападения на Калининград, Россия применит все имеющееся у нас оружие".

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