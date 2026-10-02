Трамп заявив про можливий удар по Ірану у разі причетності Тегерана до інциденту Flydubai

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати удару по Ірану, якщо розслідування підтвердить причетність Тегерана до інциденту з літаком Flydubai.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив журналістам 1 жовтня.

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Трамп пов’язав можливу відповідь із результатами розслідування

За словами Трампа, якщо зв’язок Ірану з інцидентом буде встановлено, реакція США буде жорсткою.

"Буде дуже важко", — заявив американський президент, коментуючи можливі дії Вашингтона.

Водночас Трамп не навів доказів причетності Ірану до інциденту. Наразі йдеться лише про можливий зв’язок, який має встановити розслідування.

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Що передувало?

Інцидент стався вранці 30 вересня. Літак Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. У кабіні були два пілоти — громадяни Оману та ОАЕ. Один із пілотів спробував отримати контроль над літаком і завдав командиру екіпажу численних ножових поранень.

Після того, як ситуацію врегулювали, літак приземлився в аеропорту у Саудівській Аравії. На борту перебувало 180 пасажирів.

Події на борту літака FlyDubai Ізраль офіційно назвав терористичним актом. Його, ймовірно, хотів вчинити джихадист.

Крім того, авіакомпанія Flydubai оголосила про зупинення всіх рейсів до Ізраїлю та назад. Це зроблено на час проведення розслідування спроби одного з пілотів розбити літак із ізраїльтянами на борту.