Пасажирський літак Flydubai, що прямував до Ізраїлю, сів у Саудівській Аравії через конфлікт між пілотами, - ЗМІ
Пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, нещодавно подав сигнал тривоги, розвертаючись над територією Саудівської Аравії.
Про це пише видання The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Літак авіакомпанії flydubai спочатку передав код 7700 - міжнародний сигнал надзвичайної ситуації, свідчать дані сервісів відстеження польотів. Невдовзі після цього він передав код 7500, який означає захоплення літака або незаконне втручання", - зазначає ЗМІ.
Джерела повідомили, що винищувачі ВПС Ізраїлю були підняті в повітря та попрямували до літака.
Наразі, пишуть медіа, прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю проводять екстрені консультації.
Наразі літак більше не відображається на сервісах відстеження польотів.
Очікується, що літак може приземлитися в Саудівській Аравії найближчими хвилинами.
Згодом ЗМІ повідомили, що літак все ж приземлився у Саудівській Аравії. Серед причин, ймовірно, бійка на борту.
"За даними ізраїльських джерел у сфері безпеки, інцидент, через який екіпаж літака подав сигнал про "незаконне втручання" та ще один загальний сигнал тривоги, ймовірно, стався через конфлікт між пілотами на борту", - пише The Times Of Israel.
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