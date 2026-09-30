Пасажирський літак Flydubai, що прямував до Ізраїлю, сів у Саудівській Аравії через конфлікт між пілотами, - ЗМІ

Пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, нещодавно подав сигнал тривоги, розвертаючись над територією Саудівської Аравії.

Про це пише видання The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Літак авіакомпанії flydubai спочатку передав код 7700 - міжнародний сигнал надзвичайної ситуації, свідчать дані сервісів відстеження польотів. Невдовзі після цього він передав код 7500, який означає захоплення літака або незаконне втручання", - зазначає ЗМІ.

Джерела повідомили, що винищувачі ВПС Ізраїлю були підняті в повітря та попрямували до літака.

Наразі, пишуть медіа, прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю проводять екстрені консультації.

Наразі літак більше не відображається на сервісах відстеження польотів.

Очікується, що літак може приземлитися в Саудівській Аравії найближчими хвилинами.

Згодом ЗМІ повідомили, що літак все ж приземлився у Саудівській Аравії. Серед причин, ймовірно, бійка на борту.

"За даними ізраїльських джерел у сфері безпеки, інцидент, через який екіпаж літака подав сигнал про "незаконне втручання" та ще один загальний сигнал тривоги, ймовірно, стався через конфлікт між пілотами на борту", - пише The Times Of Israel.

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