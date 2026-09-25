14-річний громадянин Ізраїлю загинув під час обстрілу Києва: МЗС країни засудило атаку РФ

Унаслідок удару російських дронів по Києву вранці 25 вересня загинув 14-річний громадянин Ізраїлю.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Ізраїлю

Крім того, серед 20 постраждалих унаслідок російського удару — мати загиблого хлопчика.

МЗС Ізраїлю засудило атаку та висловило співчуття родинам, які втратили своїх близьких у нещодавніх атаках на Київ та інші міста України.

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Видання The Times of Israel пише, що Посольство Ізраїлю в Києві та Ситуаційний центр Міністерства закордонних справ для ізраїльтян, які потрапили в скрутне становище за кордоном, підтримують зв’язок з родиною загиблого та готові надати їм необхідну допомогу.

Jerusalem Post зазначає, що 14-річний підліток мав громадянство Ізраїлю, а родина загиблої дитини раніше жила в Ізраїлі, але близько 20 років тому повернулася в Україну.

Удари по Києву 25 вересня

Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.

Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.

Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.

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