14-річний громадянин Ізраїлю загинув під час обстрілу Києва: МЗС країни засудило атаку РФ
Унаслідок удару російських дронів по Києву вранці 25 вересня загинув 14-річний громадянин Ізраїлю.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Ізраїлю
Крім того, серед 20 постраждалих унаслідок російського удару — мати загиблого хлопчика.
МЗС Ізраїлю засудило атаку та висловило співчуття родинам, які втратили своїх близьких у нещодавніх атаках на Київ та інші міста України.
Видання The Times of Israel пише, що Посольство Ізраїлю в Києві та Ситуаційний центр Міністерства закордонних справ для ізраїльтян, які потрапили в скрутне становище за кордоном, підтримують зв’язок з родиною загиблого та готові надати їм необхідну допомогу.
Jerusalem Post зазначає, що 14-річний підліток мав громадянство Ізраїлю, а родина загиблої дитини раніше жила в Ізраїлі, але близько 20 років тому повернулася в Україну.
Удари по Києву 25 вересня
- Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
- Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.
- Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.
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Ясно ж написано: 14-річний підліток мав громадянство Ізраїлю Джерело: https://censor.net/ua/n4025273