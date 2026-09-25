14-летний гражданин Израиля погиб во время обстрела Киева: МИД страны осудил атаку РФ
В результате удара российских дронов по Киеву утром 25 сентября погиб 14-летний гражданин Израиля.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Израиля
Кроме того, среди 20 пострадавших в результате российского удара — мать погибшего мальчика.
МИД Израиля осудил атаку и выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких в недавних атаках на Киев и другие города Украины.
Издание The Times of Israel пишет, что посольство Израиля в Киеве и Ситуационный центр Министерства иностранных дел для израильтян, попавших в затруднительное положение за рубежом, поддерживают связь с семьей погибшего и готовы оказать им необходимую помощь.
Jerusalem Post отмечает, что 14-летний подросток имел израильское гражданство, а семья погибшего ребенка ранее жила в Израиле, но около 20 лет назад вернулась в Украину.
Удары по Киеву 25 сентября
- Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
- Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.
- После обеда россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и пострадавшие в Соломенском районе Киева.
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Ясно ж написано: 14-річний підліток мав громадянство Ізраїлю Джерело: https://censor.net/ua/n4025273