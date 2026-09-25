Россияне ударили по складу McDonald’s, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Киеву и области.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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В результате удара РФ по офисному зданию в Киеве известно о 4 погибших. Еще 7 человек получили ранения, в том числе ребенок.
"Сегодня также были нанесены удары дронами по складу, используемому Макдональдсом. Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, датацентры, интернет-провайдеры – вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это бьет по возможностям людей оставаться на связи, учиться, работать.
Важно, чтобы мир отреагировал на все это и чтобы Россия ощущала ответные меры на свой террор. Наша дальнобойность и санкции мирового сообщества должны совместно работать именно на это — на конкретные последствия для России", — добавил он.
Удары по Киеву 25 сентября
- Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
- Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.
- После обеда россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и пострадавшие в Соломенском районе Киева.
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