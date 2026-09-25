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Россияне ударили по складу McDonald’s, - Зеленский

Россия атаковала ресторан "Макдоналдс" в Киевской области

Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Киеву и области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате удара РФ по офисному зданию в Киеве известно о 4 погибших. Еще 7 человек получили ранения, в том числе ребенок.

"Сегодня также были нанесены удары дронами по складу, используемому Макдональдсом. Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, датацентры, интернет-провайдеры – вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это бьет по возможностям людей оставаться на связи, учиться, работать.

Важно, чтобы мир отреагировал на все это и чтобы Россия ощущала ответные меры на свой террор. Наша дальнобойность и санкции мирового сообщества должны совместно работать именно на это — на конкретные последствия для России", — добавил он.

Читайте: РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"

Удары по Киеву 25 сентября

  • Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
  • Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.
  • После обеда россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и пострадавшие в Соломенском районе Киева.

Читайте: Враг трижды атаковал Золочев в Харьковской области: есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27550) Киевская область (5161) обстрел (35712) McDonald’s (37)
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Топ комментарии
+22
Лайно зелене, все просрало.
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25.09.2026 16:33 Ответить
+19
А що ж ти, найвеличніший диктор статистики, з трибуни ООН не розказав про удари по релігійних, медичних і навчальних закладах, по житлових будинках, по цивільному та пасажирському транспорту, по рятувальниках і медиках, промовчав про гуманітарну катастрофу в Олешках? Чи то ж не про "замах" на свого корєфана Шефіра розповідати, а про "якихось ноунеймів, з якими не знайомий"?
Зате наср@ти на відносини з Південною Кореєю (за ради хайпу) зумів!
БРАВО, гнида!
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25.09.2026 16:50 Ответить
+15
А по сратєгічній забудові «династія» у Козині для кабміндічів, та по Конче Заспі з єрмаком+татаровим+ гетьманцевим, московіти жодного разу за 12 років війни, так і не «попали»????
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25.09.2026 16:38 Ответить

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