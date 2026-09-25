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Росіяни вдарили по складу McDonald’s, - Зеленський

Склад МакДональдз на Київщині атакувала РФ

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки ударів РФ по Києву та області.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок удару РФ по офісній будівлі в Києві відомо про 4-х загиблих. Ще 7 осіб дістали поранення, зокрема дитина.

"Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати.

Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для Росії", - додав він.

Читайте: РФ продовжує атакувати дата-центри: у Києві пошкоджено "Датагруп"

Удари по Києву 25 вересня

  • Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
  • Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.
  • Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.

Читайте: Ворог тричі атакував Золочів на Харківщині: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (17162) Київська область (4830) обстріл (37028) McDonald’s (33)
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Топ коментарі
+22
Лайно зелене, все просрало.
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25.09.2026 16:33 Відповісти
+19
А що ж ти, найвеличніший диктор статистики, з трибуни ООН не розказав про удари по релігійних, медичних і навчальних закладах, по житлових будинках, по цивільному та пасажирському транспорту, по рятувальниках і медиках, промовчав про гуманітарну катастрофу в Олешках? Чи то ж не про "замах" на свого корєфана Шефіра розповідати, а про "якихось ноунеймів, з якими не знайомий"?
Зате наср@ти на відносини з Південною Кореєю (за ради хайпу) зумів!
БРАВО, гнида!
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25.09.2026 16:50 Відповісти
+15
А по сратєгічній забудові «династія» у Козині для кабміндічів, та по Конче Заспі з єрмаком+татаровим+ гетьманцевим, московіти жодного разу за 12 років війни, так і не «попали»????
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25.09.2026 16:38 Відповісти

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