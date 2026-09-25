Росіяни вдарили по складу McDonald’s, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки ударів РФ по Києву та області.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок удару РФ по офісній будівлі в Києві відомо про 4-х загиблих. Ще 7 осіб дістали поранення, зокрема дитина.
"Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати.
Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для Росії", - додав він.
Удари по Києву 25 вересня
- Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
- Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.
- Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.
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