Пассажирский самолет Flydubai, следовавший в Израиль, подал сигнал о захвате, - СМИ

Пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, недавно подал сигнал тревоги, разворачиваясь над территорией Саудовской Аравии.

Об этом пишет издание The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Самолет авиакомпании flydubai сначала передал код 7700 — международный сигнал чрезвычайной ситуации, свидетельствуют данные сервисов отслеживания полетов. Вскоре после этого он передал код 7500, который означает захват самолета или незаконное вмешательство", — отмечает СМИ.

Источники сообщили, что истребители ВВС Израиля были подняты в воздух и направились к самолету.

В настоящее время, как пишут СМИ, премьер-министр и министр обороны Израиля проводят экстренные консультации.

В настоящее время самолет больше не отображается на сервисах отслеживания рейсов.

Ожидается, что самолет может приземлиться в Саудовской Аравии в ближайшие минуты.

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