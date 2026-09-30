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Новости Захват самолетов
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Пассажирский самолет Flydubai, следовавший в Израиль, подал сигнал о захвате, - СМИ

Самолет Дубай — Тель-Авив могли захватить: подробности в СМИ

Пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, недавно подал сигнал тревоги, разворачиваясь над территорией Саудовской Аравии.

Об этом пишет издание The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Самолет авиакомпании flydubai сначала передал код 7700 — международный сигнал чрезвычайной ситуации, свидетельствуют данные сервисов отслеживания полетов. Вскоре после этого он передал код 7500, который означает захват самолета или незаконное вмешательство", — отмечает СМИ.

Источники сообщили, что истребители ВВС Израиля были подняты в воздух и направились к самолету.

В настоящее время, как пишут СМИ, премьер-министр и министр обороны Израиля проводят экстренные консультации.

В настоящее время самолет больше не отображается на сервисах отслеживания рейсов.

Самолет Дубай — Тель-Авив могли захватить: подробности в СМИ

Ожидается, что самолет может приземлиться в Саудовской Аравии в ближайшие минуты.

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Автор: 

Израиль (2295) ОАЭ (283) самолет (3900)
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Топ комментарии
+4
Треба розібратися, хто в цьому винен і потім дати по нахальній кацапській морді.
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30.09.2026 09:56 Ответить
+3
Все ж таки краще ту морду відмудохати ,а вже потім розбиратися
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30.09.2026 10:05 Ответить
+1
Зато Трамп закінчив 8 війн куре бамбук.
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30.09.2026 09:58 Ответить

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