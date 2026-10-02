Рейс "Дубай - могила": найманець зі Сьєрра-Леоне приїхав воювати за РФ і був ліквідований на Донеччині. ФОТО

Українська воєнна розвідка встановила особу громадянина Сьєрра-Леоне, який приєднався до російської армії та воював проти України. За даними ГУР, уже приблизно через три місяці після виїзду з Африки найманця ліквідували на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Йдеться про 41-річного громадянина Сьєрра-Леоне Камару Аладжі (Kamara Alhaji), який народився у місті Бо, а був зареєстрований у столиці країни Фрітауні.

За даними ГУР, 15 березня 2026 року чоловік вилетів з аеропорту Конакрі – столиці сусідньої Гвінеї – до Дубая. Наступного дня він пересів на рейс до Москви.

У Росії Аладжі підписав контракт із російською армією. Після нетривалої підготовки вже на початку квітня його відправили воювати проти України на Донеччину.







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На початку червня 2026 року найманця ліквідували в районі населеного пункту Шахове.

За інформацією українського проєкту "Хочу жить", наразі відомо щонайменше про 13 громадян Сьєрра-Леоне, яких завербували до російської армії. Двоє з них перебувають в українському полоні.

У ГУР нагадали іноземцям, які воюють у складі російських військ проти України, про можливість добровільно здатися в полон через проєкт "Хочу жить".

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