Рейс "Дубай - могила": наемник из Сьерра-Леоне приехал воевать за РФ и был ликвидирован на Донетчине. ФОТО
Украинская военная разведка установила личность гражданина Сьерра-Леоне, который вступил в ряды российской армии и воевал против Украины. По данным ГУР, уже примерно через три месяца после отъезда из Африки наемника ликвидировали в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Речь идет о 41-летнем гражданине Сьерра-Леоне Камаре Аладжи (Kamara Alhaji), который родился в городе Бо, а был зарегистрирован в столице страны Фритауне.
По данным ГУР, 15 марта 2026 года мужчина вылетел из аэропорта Конакри — столицы соседней Гвинеи — в Дубай. На следующий день он пересел на рейс в Москву.
В России Аладжи подписал контракт с российской армией. После непродолжительной подготовки уже в начале апреля его отправили воевать против Украины в Донецкую область.
В начале июня 2026 года наемника ликвидировали в районе населенного пункта Шахово.
По информации украинского проекта "Хочу жить", на данный момент известно как минимум о 13 гражданах Сьерра-Леоне, которых завербовали в российскую армию. Двое из них находятся в украинском плену.
В ГУР напомнили иностранцам, воюющим в составе российских войск против Украины, о возможности добровольно сдаться в плен через проект "Хочу жить".
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аж три місяці і вкінці кінців здохла 😡