Двоє чоловіків влаштували стрілянину в парку Ужгорода та намагалися втекти, - поліція. ФОТО

В Ужгороді правоохоронці затримали двох місцевих жителів після стрілянини у Боздоському парку. За даними поліції, чоловіки намагалися залишити місце події на автомобілі Tesla, однак їх зупинили на сусідній вулиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Закарпатської області.

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За інформацією правоохоронців, повідомлення про звуки пострілів на території Боздоського парку надійшло на лінію 102 напередодні о 18:03. Очевидці розповіли, що чоловіки, які стріляли, намагаються втекти автомобілем Tesla.

На виклик прибув наряд Управління поліції охорони. Ймовірних стрільців затримали на сусідній вулиці. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Під час огляду зупиненого автомобіля поліцейські виявили пістолет та револьвер системи Флобера. Як зазначили у поліції, для придбання таких пристроїв спеціальний дозвіл не потрібен.









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Затриманими виявилися двоє місцевих жителів віком 23 та 33 роки. Їх затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії чоловіків за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Наразі правоохоронці готують матеріали для повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

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