Двое мужчин устроили стрельбу в парке Ужгорода и пытались скрыться на Tesla, - полиция. ФОТО

В Ужгороде правоохранители задержали двух местных жителей после перестрелки в Боздошском парке. По данным полиции, мужчины пытались покинуть место происшествия на автомобиле Tesla, однако их остановили на соседней улице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

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По информации правоохранителей, сообщение о звуках выстрелов на территории Боздошского парка поступило на линию 102 накануне в 18:03. Очевидцы рассказали, что стрелявшие мужчины пытаются скрыться на автомобиле Tesla.

На вызов прибыл наряд Управления полиции охраны. Предполагаемых стрелков задержали на соседней улице. В результате стрельбы никто не пострадал.

При досмотре остановленного автомобиля полицейские обнаружили пистолет и револьвер системы Флобера. Как отметили в полиции, для приобретения таких устройств специальное разрешение не требуется.









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Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 33 лет. Их задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали действия мужчин по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия.

В настоящее время правоохранители готовят материалы для уведомления задержанных о подозрении и избрания меры пресечения. Расследование продолжается.

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