СБУ викрила неповнолітнього, який на замовлення РФ виготовив бомбу для теракту у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Хмельницькому. За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента РФ, який готував підрив воїна Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, зловмисник мав виготовити саморобну бомбу, а потім закласти її у схрон для іншого агента – безпосереднього виконавця теракту.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на міській автостанції, коли він намагався втекти з обласного центру після закладання вибухівки у схованку.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований ворогом 16-річний мешканець Чернівців. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки в Телеграмі.

Після вербування рашисти відрядили агента до Хмельницького. Прибувши у місто, він придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою за інструкцією куратора з РФ.

Потім неповнолітній отримав від російського спецслужбіста координати тайника, з якого мав забрати тротил із електродетонатором, щоб завершити спорядження вибухівки.

Готовий СВП він "підсилив" металевими гайками та заклав у схованку. Додатково агент встановив на дереві телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для рашистів, щоб відстежувати ситуацію навколо схрону.

Після виконання агентурного завдання фігурант викликав таксі й поїхав на місцеву автостанцію, щоб першим рейсом повернутися на Буковину.

На місці затримання у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.









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