СБУ викрила неповнолітнього, який на замовлення РФ виготовив бомбу для теракту у Хмельницькому. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Хмельницькому. За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента РФ, який готував підрив воїна Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Подробиці
Як з’ясувало розслідування, зловмисник мав виготовити саморобну бомбу, а потім закласти її у схрон для іншого агента – безпосереднього виконавця теракту.
Співробітники СБУ затримали фігуранта на міській автостанції, коли він намагався втекти з обласного центру після закладання вибухівки у схованку.
За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований ворогом 16-річний мешканець Чернівців. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки в Телеграмі.
Після вербування рашисти відрядили агента до Хмельницького. Прибувши у місто, він придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою за інструкцією куратора з РФ.
Потім неповнолітній отримав від російського спецслужбіста координати тайника, з якого мав забрати тротил із електродетонатором, щоб завершити спорядження вибухівки.
Готовий СВП він "підсилив" металевими гайками та заклав у схованку. Додатково агент встановив на дереві телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для рашистів, щоб відстежувати ситуацію навколо схрону.
Після виконання агентурного завдання фігурант викликав таксі й поїхав на місцеву автостанцію, щоб першим рейсом повернутися на Буковину.
На місці затримання у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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