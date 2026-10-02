СБУ разоблачила несовершеннолетнего, который по заказу РФ изготовил бомбу для теракта в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Хмельницком. В результате упреждающих мер задержан несовершеннолетний агент РФ, который готовил покушение на военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленник должен был изготовить самодельную бомбу, а затем заложить ее в тайник для другого агента — непосредственного исполнителя теракта.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта на городской автостанции, когда он пытался сбежать из областного центра после закладки взрывчатки в тайник.

Согласно материалам дела, подготовкой теракта занимался завербованный врагом 16-летний житель Черновцов. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие" заработки в Telegram.

После вербовки рашисты отправили агента в Хмельницкий. Прибыв в город, он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства по инструкции куратора из РФ.

Затем несовершеннолетний получил от российского сотрудника спецслужб координаты тайника, из которого должен был забрать тротил с электродетонатором, чтобы завершить сборку взрывчатки.

Готовое взрывное устройство он "усилил" металлическими гайками и заложил в тайник. Дополнительно агент установил на дереве телефонную камеру с функцией удаленного доступа для рашистов, чтобы отслеживать ситуацию вокруг тайника.

После выполнения агентурного задания фигурант вызвал такси и поехал на местную автостанцию, чтобы первым рейсом вернуться на Буковину.

На месте задержания у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.









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