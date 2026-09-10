Взрыв на полигоне под Хмельницким произошел не от "прилета", следствие выясняет причины, - ОГП
Правоохранительные органы пока не установили причину взрыва боеприпасов на полигоне под Хмельницким.
Об этом заявил заместитель генпрокурора Андрей Лещенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На данный момент подтвержден факт гибели одного военнослужащего. Без вести пропавшими считаются четверо военнослужащих. С целью идентификации обнаруженных фрагментов человеческого тела назначен ряд молекулярно-генетических экспертиз, которые продолжаются", — рассказал он.
По словам Лещенко, также необходимо выяснить причины детонации боеприпасов. На этот вопрос должна ответить взрывотехническая экспертиза. Эксперты работают с вещественными доказательствами, собранными на месте происшествия.
"В данном случае не было прилета, поэтому в рамках этого уголовного производства проверяются версии диверсионной деятельности, умышленных противоправных действий военнослужащих, а также самодетонации (технической неисправности) боеприпасов.
Расследование пока продолжается, на данный момент лицам не было предъявлено подозрение", — добавил заместитель генпрокурора.
Материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.
- В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.
- В ГБР возбудили дело.
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