Три школярки побили 15-річну дівчину на території школи у Києві: їхніх батьків притягнули до відповідальності. ФОТО

У Голосіївському районі Києва троє школярок віком 13–14 років побили 15-річну дівчину на території одного із закладів освіти. Після встановлення учасниць конфлікту поліцейські склали адміністративні протоколи на батьків неповнолітніх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому троє дівчат б’ють 15-річну школярку на волейбольному майданчику на території однієї зі шкіл Голосіївського району.

Поліція розпочала перевірку та встановила всіх учасників конфлікту. З’ясувалося, що до побиття причетні дівчата віком 13–14 років, які навчаються у трьох різних закладах освіти району.

З підлітками та їхніми батьками поспілкувалися ювенальні поліцейські та психолог. Крім того, у школі провели зустріч за участю директорів навчальних закладів і представників соціальних служб.







На батьків трьох неповнолітніх склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Їм загрожують штрафи від 850 до 1700 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сина Героя України душили подушкою, граючи "у ТЦК": поліція розслідує булінг на зборах в Болгарії після публікації Цензор.НЕТ