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Новости Буллинг в школе
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Три школьницы избили 15-летнюю девушку на территории школы в Киеве: их родителей привлекли к ответственности. ФОТО

В Голосеевском районе Киева три школьницы в возрасте 13–14 лет избили 15-летнюю девушку на территории одного из учебных заведений. После установления личностей участниц конфликта полицейские составили административные протоколы в отношении родителей несовершеннолетних.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором трое девочек избивают 15-летнюю школьницу на волейбольной площадке на территории одной из школ Голосеевского района.

Полиция начала проверку и установила всех участников конфликта. Выяснилось, что к избиению причастны девочки в возрасте 13–14 лет, которые учатся в трех разных учебных заведениях района.

С подростками и их родителями пообщались сотрудники ювенальной полиции и психолог. Кроме того, в школе провели встречу с участием директоров учебных заведений и представителей социальных служб.

В Киеве 13–14-летние девочки избили школьницу – родителям грозят штрафы
В Киеве 13–14-летние девочки избили школьницу – родителям грозят штрафы
В Киеве 13–14-летние девочки избили школьницу – родителям грозят штрафы

На родителей трех несовершеннолетних составили административные протоколы по ст. 184 КоАП — неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Им грозят штрафы от 850 до 1700 грн.

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