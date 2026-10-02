Три школьницы избили 15-летнюю девушку на территории школы в Киеве: их родителей привлекли к ответственности. ФОТО
В Голосеевском районе Киева три школьницы в возрасте 13–14 лет избили 15-летнюю девушку на территории одного из учебных заведений. После установления личностей участниц конфликта полицейские составили административные протоколы в отношении родителей несовершеннолетних.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.
Правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором трое девочек избивают 15-летнюю школьницу на волейбольной площадке на территории одной из школ Голосеевского района.
Полиция начала проверку и установила всех участников конфликта. Выяснилось, что к избиению причастны девочки в возрасте 13–14 лет, которые учатся в трех разных учебных заведениях района.
С подростками и их родителями пообщались сотрудники ювенальной полиции и психолог. Кроме того, в школе провели встречу с участием директоров учебных заведений и представителей социальных служб.
На родителей трех несовершеннолетних составили административные протоколы по ст. 184 КоАП — неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
Им грозят штрафы от 850 до 1700 грн.
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