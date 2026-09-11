Сына Героя Украины душили подушкой, играя "в ТЦК": полиция расследует буллинг на собрании в Болгарии после публикации Цензор.НЕТ

10-летнего Тимофея Севрюка — сына Героя Украины Павла Севрюка — могли подвергнуть издевательствам сверстники во время спортивных сборов в Болгарии, где он находился в качестве воспитанника столичной спортивной школы "РИНГ". Полиция начала расследование после заявлений родственников мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция полиции

В столичную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во время пребывания ее сына на учебно-тренировочных сборах одной из киевских спортивных школ за рубежом другие несовершеннолетние участники мероприятия подвергали его психологическому и физическому насилию.

Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и очевидцев, а также дают правовую оценку действиям тренерского состава и сопровождающих лиц, ответственных за безопасность детей во время выездного мероприятия.

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Что известно о буллинге?

Ранее мать 10-летнего воспитанника спортивной школы "РИНГ" Тимофея Севрюка рассказала "Цензор.НЕТ", что ее сына подвергали буллингу во время поездки команды в Болгарию — мальчика, по ее словам, несколько раз подвергали психологическому и физическому давлению со стороны сверстников, в частности во время тихого часа.

Тимофей — сын Героя Украины Павла Севрюка, который сейчас возглавляет одно из украинских подразделений на фронте.

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По словам матери Натальи, о ситуации она узнала случайно — от матери одного из детей, с которой заговорилась, когда подвозила ее с сыном с автовокзала. Сам Тимофей о том, что с ним происходило, родителям ничего не рассказывал.

Мать также отметила, что инцидент негативно сказался на состоянии сына — у мальчика появился нервный тик и панические атаки. Сейчас Тимофей посещает психолога и невролога и принимает комплекс антитревожных препаратов.

Цензор.НЕТ связался с женщиной, которая, по словам Натальи, первой рассказала о ситуации, однако в разговоре с журналистами она опровергла эту информацию. Наталья, в свою очередь, предположила, что на женщину могла оказывать давление администрация школы.

История другой семьи

Цензор.НЕТ также пообщался с матерью другого мальчика, который занимался в той же школе, — Викторией Агаповой. По ее словам, у сына эпилепсия и атипичный аутизм, о чем родители сообщили тренеру.

Несмотря на это, по словам женщины, другие дети регулярно избивали и издевались над ее сыном, из-за чего родители забрали мальчика из спортивной школы. Виктория обращалась в правоохранительные органы, однако ответа на момент публикации материала еще не было.

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