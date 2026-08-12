Буллинг и насилие в учебных заведениях: Минобразования обновило подходы к предотвращению и реагированию

Утверждены обновленные "Порядок реагирования на случаи буллинга (травли)" и "Порядок применения мер воспитательного воздействия".

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, обновление документов связано с изменениями в законодательстве в сфере защиты прав ребенка. В частности, подходы к определению буллинга согласованы с Законом Украины "Об охране детства" и общегосударственной системой реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.

Что изменилось?

Введена единая комиссия для рассмотрения случаев насилия и буллинга.

Отныне вместо двух отдельных механизмов реагирования в учебных заведениях будет действовать единый подход: одна комиссия будет рассматривать все случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в том числе сообщения о буллинге.

Зафиксирован перечень признаков, которые могут свидетельствовать о насилии.

Среди них - экономическое давление (в частности, лишение имущества или препятствование доступу к образовательным услугам), психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижения, преследование, запугивание), нежелательное вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, распространение материалов интимного содержания) и любые нежелательные физические действия: от толчков до нанесения ударов.

Определены четкие сроки реагирования на сообщения о насилии.

Руководитель учебного заведения должен рассмотреть сообщение в течение суток со дня его регистрации. Если выявлены признаки насилия, он обязан незамедлительно, но не позднее чем в течение трех часов, сообщить об этом в Национальную полицию и службу по делам детей.

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Факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия.

В свою очередь, комиссия оценивает обстоятельства случая, определяет потребности ребенка, организует необходимую поддержку и принимает решение, руководствуясь принципом наилучших интересов ребенка.

Расширен круг лиц, на которых распространяется действие данного порядка.

Если ранее документ касался только участников образовательного процесса, то теперь он охватывает более широкое понятие - участников коллектива, к которым относятся учащиеся, работники учебного заведения и другие лица, вовлеченные в образовательный процесс.

Введен обязательный мониторинг выполнения решений комиссии.

Если принятые меры не дают ожидаемого результата, комиссия должна пересмотреть их и, при необходимости, скорректировать.

Усилены права ребенка при рассмотрении случаев насилия.

Обновленный порядок гарантирует право ребенка быть выслушанным в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости. Позиция ребенка обязательно фиксируется в ходе рассмотрения, а выслушивание происходит при участии родителей или их представителей и практического психолога или социального педагога (или без родителей - с их письменного согласия).

Уточнен критерий систематичности насилия.

Насилие считается систематическим, если оно совершается два или более раз в течение 12 месяцев со дня регистрации сообщения о первом случае или со дня его совершения, даже если о первом случае официально не сообщалось.

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Каждое учебное заведение должно создать собственную систему предотвращения насилия.

Учебные заведения должны утвердить внутреннее положение о предотвращении и противодействии насилию, определить ответственное лицо за прием и регистрацию сообщений, обеспечить различные каналы обращения и вести учет всех сообщений. В ближайшее время МОН предложит методические рекомендации, которые помогут внедрить эти изменения на практике.

Сообщить о насилии станет проще.

Образовательные учреждения должны обеспечить несколько способов подачи сообщений, в частности через электронную почту, телефонные линии или специальные ящики для письменных обращений. Кроме того, сообщения о возможных случаях насилия могут подаваться анонимно.

Также отмечается, что ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке.

Что дадут эти изменения?

В Минобразования отмечают, что изменения помогут своевременно выявлять случаи насилия, быстрее реагировать на них и обеспечивать пострадавшим детям поддержку.

Обновленные порядки также должны создать в учебных заведениях единый и понятный подход к предотвращению насилия и реагированию на такие случаи в соответствии с действующим законодательством.

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