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Новости Буллинг в школе
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Буллинг и насилие в учебных заведениях: Минобразования обновило подходы к предотвращению и реагированию

Буллинг и насилие в учебных заведениях

Утверждены обновленные "Порядок реагирования на случаи буллинга (травли)" и "Порядок применения мер воспитательного воздействия".

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, обновление документов связано с изменениями в законодательстве в сфере защиты прав ребенка. В частности, подходы к определению буллинга согласованы с Законом Украины "Об охране детства" и общегосударственной системой реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.

Что изменилось?

  • Введена единая комиссия для рассмотрения случаев насилия и буллинга.

Отныне вместо двух отдельных механизмов реагирования в учебных заведениях будет действовать единый подход: одна комиссия будет рассматривать все случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в том числе сообщения о буллинге.

  • Зафиксирован перечень признаков, которые могут свидетельствовать о насилии.

Среди них - экономическое давление (в частности, лишение имущества или препятствование доступу к образовательным услугам), психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижения, преследование, запугивание), нежелательное вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, распространение материалов интимного содержания) и любые нежелательные физические действия: от толчков до нанесения ударов.

  • Определены четкие сроки реагирования на сообщения о насилии.

Руководитель учебного заведения должен рассмотреть сообщение в течение суток со дня его регистрации. Если выявлены признаки насилия, он обязан незамедлительно, но не позднее чем в течение трех часов, сообщить об этом в Национальную полицию и службу по делам детей.

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  • Факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия.

В свою очередь, комиссия оценивает обстоятельства случая, определяет потребности ребенка, организует необходимую поддержку и принимает решение, руководствуясь принципом наилучших интересов ребенка.

  • Расширен круг лиц, на которых распространяется действие данного порядка.

Если ранее документ касался только участников образовательного процесса, то теперь он охватывает более широкое понятие - участников коллектива, к которым относятся учащиеся, работники учебного заведения и другие лица, вовлеченные в образовательный процесс.

  • Введен обязательный мониторинг выполнения решений комиссии.

Если принятые меры не дают ожидаемого результата, комиссия должна пересмотреть их и, при необходимости, скорректировать.

  • Усилены права ребенка при рассмотрении случаев насилия.

Обновленный порядок гарантирует право ребенка быть выслушанным в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости. Позиция ребенка обязательно фиксируется в ходе рассмотрения, а выслушивание происходит при участии родителей или их представителей и практического психолога или социального педагога (или без родителей - с их письменного согласия).

  • Уточнен критерий систематичности насилия.

Насилие считается систематическим, если оно совершается два или более раз в течение 12 месяцев со дня регистрации сообщения о первом случае или со дня его совершения, даже если о первом случае официально не сообщалось.

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  • Каждое учебное заведение должно создать собственную систему предотвращения насилия.

Учебные заведения должны утвердить внутреннее положение о предотвращении и противодействии насилию, определить ответственное лицо за прием и регистрацию сообщений, обеспечить различные каналы обращения и вести учет всех сообщений. В ближайшее время МОН предложит методические рекомендации, которые помогут внедрить эти изменения на практике.

  • Сообщить о насилии станет проще.

Образовательные учреждения должны обеспечить несколько способов подачи сообщений, в частности через электронную почту, телефонные линии или специальные ящики для письменных обращений. Кроме того, сообщения о возможных случаях насилия могут подаваться анонимно.

Также отмечается, что ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке.

Что дадут эти изменения?

В Минобразования отмечают, что изменения помогут своевременно выявлять случаи насилия, быстрее реагировать на них и обеспечивать пострадавшим детям поддержку.

Обновленные порядки также должны создать в учебных заведениях единый и понятный подход к предотвращению насилия и реагированию на такие случаи в соответствии с действующим законодательством.

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