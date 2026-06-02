211 3

С начала года зафиксировано 168 обращений о буллинге, дискриминации и жестоком обращении в школах, - омбудсмен

С начала 2026 года в Службу образовательного омбудсмена поступило 168 обращений, касающихся насилия, жестокого обращения и дискриминации в учебных заведениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

По ее словам, по состоянию на 2 июня количество таких обращений уже превысило показатель за весь 2025 год. В прошлом году служба получила 165 обращений, связанных с буллингом, жестоким обращением и дискриминацией участников образовательного процесса.

К рассмотрению жалоб привлекают полицию

Надежда Лещик подчеркнула, что каждая ситуация требует отдельного рассмотрения и реагирования.

В зависимости от обстоятельств омбудсмен обращается к руководству учебных заведений, учредителям учреждений, а в отдельных случаях – к правоохранительным органам.

В сложных случаях организуют личные встречи сторон конфликта и привлекаются к работе специальные комиссии, созданные учебными заведениями или органами управления образованием.

Образовательная среда должна быть безопасной

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что учебные заведения должны обеспечивать безопасную среду для всех участников образовательного процесса и формировать нулевую терпимость к любым проявлениям насилия и дискриминации.

Также она призвала родителей и педагогов не оставаться в стороне от случаев унижения или травли детей и воспитывать уважение к другим людям.

За отой булінг, треба просто пороти прутом сраку, отих осіб в школі, що ним займаються!! А батьків їх, штрафувати треба, за це «гормональне ШОУ» тінейджерів для Тік-Току!!!
Непокаране зло в школі та Сімї, призводить до коригувальників та квадробоберів, які «шукають собі легких дєньох»!!!
02.06.2026 13:12 Ответить
За статистикою булінгом займаються переважно російськомовні діти ватних батьків
02.06.2026 13:22 Ответить
придурки в укр мові є слово "цькування"
02.06.2026 13:27 Ответить
 
 