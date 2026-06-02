Від початку року зафіксували 168 звернень щодо булінгу, дискримінації та жорстокого поводження в школах, - омбудсмен
Від початку 2026 року до Служби освітнього омбудсмена надійшло 168 звернень щодо насильства, жорстокого поводження та дискримінації у закладах освіти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик.
За її словами, станом на 2 червня кількість таких звернень уже перевищила показник за весь 2025 рік. Торік служба отримала 165 звернень, пов’язаних із булінгом, жорстоким поводженням та дискримінацією учасників освітнього процесу.
До розгляду скарг залучають поліцію
Надія Лещик наголосила, що кожна ситуація потребує окремого розгляду та реагування.
Залежно від обставин омбудсмен звертається до керівництва навчальних закладів, засновників установ, а в окремих випадках – до правоохоронних органів.
У складних випадках організовують особисті зустрічі сторін конфлікту та долучаються до роботи спеціальних комісій, створених закладами освіти або органами управління освітою.
Освітнє середовище має бути безпечним
Освітній омбудсмен підкреслила, що навчальні заклади повинні забезпечувати безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу та формувати нульову толерантність до будь-яких проявів насильства і дискримінації.
Також вона закликала батьків і педагогів не залишатися осторонь випадків приниження чи цькування дітей та виховувати повагу до інших людей.
Непокаране зло в школі та Сімї, призводить до коригувальників та квадробоберів, які «шукають собі легких дєньох»!!!