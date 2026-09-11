Сина Героя України душили подушкою, граючи "у ТЦК": поліція розслідує булінг на зборах в Болгарії після публікації Цензор.НЕТ

10-річного Тимофія Севрюка — сина Героя України Павла Севрюка — могли цькувати однолітки під час спортивних зборів у Болгарії, де він перебував як вихованець столичної спортивної школи "РИНГ". Поліція почала розслідування після заяв рідних хлопчика.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліція почала розслідування після публікації матеріалу Цензор.НЕТ про булінг Тимофія Севрюка.

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Реакція поліції

До столичної поліції звернулася жінка, яка повідомила, що під час перебування її сина на навчально-тренувальних зборах від однієї зі спортивних шкіл Києва за кордоном інші малолітні учасники заходу вчиняли щодо нього психологічне та фізичне насильство.

Відомості про це внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України).

У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та очевидців, а також надають правову оцінку діям тренерського складу й супроводжуючих осіб, відповідальних за безпеку дітей під час виїзного заходу.

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Що відомо про булінг?

Раніше, мати 10-річного вихованця спортивної школи "РИНГ" Тимофія Севрюка розповіла для Цензор.НЕТ, що її сина булили під час поїздки команди до Болгарії — хлопчика, за її словами, кілька разів піддавали психологічному й фізичному тиску з боку однолітків, зокрема під час тихої години.

Тимофій — син Героя України Павла Севрюка, який зараз очолює один з українських підрозділів на фронті.

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За словами матері Наталі, про ситуацію вона дізналася випадково — від матері одного з дітей, з якою розговорилася, коли підвозила її з сином з автовокзалу. Сам Тимофій про те, що з ним відбувалося, батькам нічого не розповідав.

Мати також зазначила, що інцидент негативно позначився на стані сина — у хлопчика з'явився нервовий тік та панічні атаки. Наразі Тимофій відвідує психолога та невролога і приймає комплекс антитривожних препаратів.

Цензор.НЕТ зв'язався з жінкою, яка, за словами Наталі, першою розповіла про ситуацію, однак у розмові з журналістами вона заперечила цю інформацію. Наталя, своєю чергою, припустила, що на жінку могла тиснути адміністрація школи.

Історія іншої родини

Цензор.НЕТ також поспілкувався з матір'ю іншого хлопця, який займався у тій самій школі, — Вікторією Агаповою. За її словами, у сина епілепсія та атиповий аутизм, про що батьки інформували тренера.

Попри це, за словами жінки, інші діти регулярно били та знущалися з її сина, через що батьки забрали хлопчика зі спортивної школи. Вікторія зверталася до правоохоронців, однак відповіді на момент публікації матеріалу ще не було.

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