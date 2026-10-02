У "швидкій" намагалися незаконно перевезти двох чоловіків до кордону та зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Мукачівського прикордонного загону неподалік державного кордону зупинили автомобіль швидкої допомоги "Renault", який належить одній із благодійних організацій.

За кермом перебувала жителька Київської області. Її пасажиром був також житель Київщини. Водночас у багажному відділенні автомобіля прикордонники виявили ще двох чоловіків, яких приховано перевозили у напрямку державного кордону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Подробиці

За наявною інформацією, один із затриманих може бути причетний до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Інший – військовослужбовець, який самовільно залишив місце проходження служби та мав намір незаконно перетнути державний кордон.

Крім того, під час огляду автомобіля прикордонники виявили автомат АКС-74, два глушники, 10 магазинів, 329 набоїв, дві гранати, два кастети, мачете, биту та ножиці для різання металевих прутів.

За цим фактом компетентні органи проводять подальші процесуальні дії.

Фігурантам повідомлено про підозру.







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