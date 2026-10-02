В "скорой" пытались незаконно перевезти двух мужчин к границе и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Мукачевского пограничного отряда недалеко от государственной границы остановили автомобиль скорой помощи "Renault", принадлежащий одной из благотворительных организаций.

За рулем находилась жительница Киевской области. Ее пассажиром был также житель Киевской области. При этом в багажном отделении автомобиля пограничники обнаружили еще двух мужчин, которых тайно перевозили в направлении государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

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Подробности

По имеющейся информации, один из задержанных может быть причастен к организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Другой – военнослужащий, который самовольно покинул место прохождения службы и намеревался незаконно пересечь государственную границу.

Кроме того, при досмотре автомобиля пограничники обнаружили автомат АКС-74, два глушителя, 10 магазинов, 329 патронов, две гранаты, два кастета, мачете, биту и ножницы для резки металлических прутьев.

По данному факту компетентные органы проводят дальнейшие процессуальные действия.

Фигурантам сообщено о подозрении.







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