Повідомлено про підозру кату із окупаційної тюрми "ЛНР", який знущався над українськими полоненими

Служба безпеки зібрала доказову базу на Володимира Бондаренка – керівника "загону відділу виховної роботи виправної колонії № 4 ЛНР РФ" у тимчасово захопленому Суходільську на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що він причетний до численних катувань українських військовополонених, яких ув’язнювали до окупаційної тюрми у період із жовтня 2022 року до березня 2025 року.

Як з’ясувало розслідування, фігурант регулярно бив воїнів Сил оборони ногами та руками, гумовою палицею ПР-73, а також використовував електрошокер.

За даними слідства, Бондаренко є місцевим жителем, який підтримав рашистів після захоплення частини Луганської області у 2014 році.

На початку повномасштабної війни зловмисник постійно змінював "посади" у лавах адміністрації режимного об’єкта. Починав він з "посади" очільника "відділення виховної та психологічної роботи".

Злочини Бондаренка призводили до численних травм у полонених та різкого погіршення їхнього здоров’я. Після тортур він навмисно залишав поранених у камерах без належної медичної допомоги.

Такими діями зловмисник грубо порушував Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, якою категорично забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які загрожують життю та здоров’ю військовополонених.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бондаренку про підозру.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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