Сообщено о подозрении палачу из оккупационной тюрьмы "ЛНР", издевавшемуся над украинскими пленными
Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении Владимира Бондаренко - руководителя "отряда отдела воспитательной работы исправительной колонии № 4 ЛНР РФ" во временно оккупированном Суходильске в Луганской области.
Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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Установлено, что он причастен к многочисленным пыткам украинских военнопленных, которых содержали в оккупационной тюрьме в период с октября 2022 года по март 2025 года.
Как выяснило расследование, фигурант регулярно избивал военнослужащих Сил обороны ногами и руками, резиновой дубинкой ПР-73, а также использовал электрошокер.
По данным следствия, Бондаренко является местным жителем, поддержавшим рашистов после захвата части Луганской области в 2014 году.
В начале полномасштабной войны злоумышленник постоянно менял "должности" в рядах администрации режимного объекта. Начинал он с "должности" руководителя "отдела воспитательной и психологической работы".
Преступления Бондаренко приводили к многочисленным травмам у пленных и резкому ухудшению их здоровья. После пыток он умышленно оставлял раненых в камерах без надлежащей медицинской помощи.
Такими действиями злоумышленник грубо нарушал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, которой категорически запрещается любой незаконный акт или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену, которые угрожают жизни и здоровью военнопленных.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бондаренко о подозрении.
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории нашего государства, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
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