Зеленський про заяву Путіна, що України "не існує": Його ціль – повна окупація та відновлення СРСР

Президент Володимир Зеленський заявив, що слова диктатора РФ Володимира Путіна про нібито втрату Україною державності свідчать про справжню мету Кремля у війні — відновлення російського впливу часів СРСР та окупацію всіх українських територій.

Про це він заявив під час Гельсінського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція на виступ Путіна на "Валдаї"

Зеленський вказав, що для Путіна великою проблемою є незалежна й сильна Україна, і наголосив, що цілі диктатора незмінні. Він нагадав про заяву Путіна на форумі Валдайського клубу 1 жовтня, за словами президента, у виступі диктатора були "дуже важливі відповіді всьому світові, і передусім США, і деяким скептикам в Європі й у світі".

"Я думаю, Путін просто так вирішив сказати... про те, що Україна не є державою і не є самостійною державою, тому про що може йтись мова, якщо інші країни воюють українцями проти Росії. Він іноді дає такі меседжі. Але вчора він був дуже впевнений в цьому меседжі. Ніхто цей меседж не зупиняє його, на жаль. І в цьому є слабкість світу", — сказав президент.

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Про заяву Путіна 2005 року

У цьому контексті Зеленський нагадав заяву Путіна з 2005 року, коли той назвав розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою" 20 століття. На думку голови держави, ще тоді лідер Кремля "дав відповідь геополітично своїм головним цілям".

"Зверніть увагу: він не сказав про Першу світову війну як трагедію 20 століття. Він не визнав Другу світову війну [як таку трагедію]. Я не говорю про інші війни, які були: він міг згадати і Афганістан тощо. Чорнобиль — страшна трагедія, абсолютно. Тобто [Путін не назвав] нічого того, що було пов'язано з людиною, так? А він згадав розпад Радянського Союзу як головний колапс 20 сторіччя. І тому, вочевидь, зрозуміла його ціль — повернути назад СРСР. І тому його ціль не Схід України, його ціль не Донбас, його ціль — окупація всієї нашої держави", — пояснив український лідер.

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Що означає нова заява Путіна

Зеленський зазначив, що нова заява Путіна про те, що України нібито не існує, є "ще одним типовим доказом" його ставлення до того, чи хоче він миру і закінчення війни.

На думку президента, навіть якщо Путін цього хоче, то ціною повернення впливу Радянського Союзу або отримання Росією співмірного впливу.

"Тобто повернення України, окупація Казахстану. Вплив у Білорусі у нього тотальний, але я думаю, що він хоче все це назад. І тому такі ризики й з країнами Балтики, і впливом на країни, з якими у РФ є кордони. І тому ось у чому небезпека. Я думаю, що скепсис повинен у всіх пройти. І всі повинні розуміти, що відбувається", — додав президент.

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