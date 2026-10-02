Я попереджав Віткоффа та Кушнера, що після виборів РФ масовано атакуватиме Україну, - Зеленський
Президент Зеленський заявив, що попереджав представників Трампа про підготовку Росією масованих атак по цивільному населенню після виборів у РФ.
Про це він розповів в інтерв'ю El Pais, передає Цензор.НЕТ.
Візит Віткоффа та Кушнера
Зеленський згадав розмову із представниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, які відвідали Київ 6 вересня.
"Я попередив їх, що вони побачать, особливо після виборів (у Росії. - Ред.), масовані атаки, які безпосередньо вплинуть на цивільне населення", - сказав президент.
Також глава держави зауважив, що Китай, Індія та інші країни допомагають Росії обходити санкції
Крім того, Іран свою "військову експертизу у сфері дронів". За оцінкою українського президента, Тегеран стоїть біля витоків значної частини військової спроможності, якої Москва досягла під час нинішньої війни.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
Візит Віткоффа та Кушнера в Москву
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
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