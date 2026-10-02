Я попереджав Віткоффа та Кушнера, що після виборів РФ масовано атакуватиме Україну, - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що попереджав представників Трампа про підготовку Росією масованих атак по цивільному населенню після виборів у РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Візит Віткоффа та Кушнера

Зеленський згадав розмову із представниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, які відвідали Київ 6 вересня.

"Я попередив їх, що вони побачать, особливо після виборів (у Росії. - Ред.), масовані атаки, які безпосередньо вплинуть на цивільне населення", - сказав президент.

Також читайте: Близько половини українських F-16 тривалий час перебувають на ремонті в Європі, - Зеленський

Також глава держави зауважив, що Китай, Індія та інші країни допомагають Росії обходити санкції

Крім того, Іран свою "військову експертизу у сфері дронів". За оцінкою українського президента, Тегеран стоїть біля витоків значної частини військової спроможності, якої Москва досягла під час нинішньої війни.

Читайте: Кушнер: Найскладнішим питанням у перемовинах між Україною та РФ залишаються території

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

Читайте: Путін обіцяв американцям захопити Донбас протягом кількох місяців, але Кушнер сумнівається, - NYT