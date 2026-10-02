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Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Я попереджав Віткоффа та Кушнера, що після виборів РФ масовано атакуватиме Україну, - Зеленський

Зеленський казав Віткоффу, що РФ масовано битиме після виборів

Президент Зеленський заявив, що попереджав представників Трампа про підготовку Росією масованих атак по цивільному населенню після виборів у РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю El Pais, передає Цензор.НЕТ.

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Візит Віткоффа та Кушнера

Зеленський згадав розмову із представниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, які відвідали Київ 6 вересня.

"Я попередив їх, що вони побачать, особливо після виборів (у Росії. - Ред.), масовані атаки, які безпосередньо вплинуть на цивільне населення", - сказав президент.

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Також глава держави зауважив, що Китай, Індія та інші країни допомагають Росії обходити санкції

Крім того, Іран свою "військову експертизу у сфері дронів". За оцінкою українського президента, Тегеран стоїть біля витоків значної частини військової спроможності, якої Москва досягла під час нинішньої війни.

Читайте: Кушнер: Найскладнішим питанням у перемовинах між Україною та РФ залишаються території

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Читайте: Путін обіцяв американцям захопити Донбас протягом кількох місяців, але Кушнер сумнівається, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (27173) Кушнер Джаред (151) Віткофф Стів (390)
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Топ коментарі
+14
Попереджав - це коли він ржав разом з Арахамією та Умєровим в футболках "Київський режим"?
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02.10.2026 14:05 Відповісти
+11
Краще б попереджав Штирельмана, що півисиш його за яйки, як ракет не буде.
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02.10.2026 14:02 Відповісти
+10
Тебе,**** зеленоморда,теж попереджали про вторгнення,а ти закликав до шашликів,так що ти на зятька і Вітька не кивай.Вони роблять свою паскудну справу добре,як і наказала їм одна придуркувата руда собака,яка "зупиняє" всі війни на світі.
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02.10.2026 13:59 Відповісти

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