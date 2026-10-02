Я предупреждал Уиткоффа и Кушнера, что после выборов РФ начнет массированную атаку на Украину, - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что предупреждал представителей Трампа о подготовке Россией массированных атак на гражданское население после выборов в РФ.
Об этом он рассказал в интервью El Pais, передает Цензор.НЕТ.
Визит Уиткоффа и Кушнера
Зеленский вспомнил разговор с представителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, которые посетили Киев 6 сентября.
"Я предупредил их, что они увидят, особенно после выборов (в России. — Ред.), массированные атаки, которые непосредственно затронут гражданское население", — сказал президент.
Кроме того, глава государства отметил, что Китай, Индия и другие страны помогают России обходить санкции
Кроме того, Иран делится своей "военной экспертизой в сфере дронов". По оценке украинского президента, Тегеран стоит у истоков значительной части военного потенциала, которого Москва достигла в ходе нынешней войны.
Визит представителей Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
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