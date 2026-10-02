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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Я предупреждал Уиткоффа и Кушнера, что после выборов РФ начнет массированную атаку на Украину, - Зеленский

Зеленский говорил Виткоффу, что РФ нанесет массированный удар после выборов

Президент Зеленский заявил, что предупреждал представителей Трампа о подготовке Россией массированных атак на гражданское население после выборов в РФ.

Об этом он рассказал в интервью El Pais, передает Цензор.НЕТ.

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Визит Уиткоффа и Кушнера

Зеленский вспомнил разговор с представителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, которые посетили Киев 6 сентября.

"Я предупредил их, что они увидят, особенно после выборов (в России. — Ред.), массированные атаки, которые непосредственно затронут гражданское население", — сказал президент.

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Кроме того, глава государства отметил, что Китай, Индия и другие страны помогают России обходить санкции

Кроме того, Иран делится своей "военной экспертизой в сфере дронов". По оценке украинского президента, Тегеран стоит у истоков значительной части военного потенциала, которого Москва достигла в ходе нынешней войны.

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Визит представителей Трампа в Украину

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

  • Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26019) Кушнер Джаред (152) Стив Уиткофф (389)
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Топ комментарии
+14
Попереджав - це коли він ржав разом з Арахамією та Умєровим в футболках "Київський режим"?
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02.10.2026 14:05 Ответить
+11
Краще б попереджав Штирельмана, що півисиш його за яйки, як ракет не буде.
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02.10.2026 14:02 Ответить
+10
Тебе,**** зеленоморда,теж попереджали про вторгнення,а ти закликав до шашликів,так що ти на зятька і Вітька не кивай.Вони роблять свою паскудну справу добре,як і наказала їм одна придуркувата руда собака,яка "зупиняє" всі війни на світі.
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02.10.2026 13:59 Ответить

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