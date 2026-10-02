Около половины украинских F-16 длительное время находятся на ремонте в Европе, - Зеленский
Около половины истребителей F-16, которые использует Украина, уже длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Из-за задержек с возвращением самолетов Украина теряет время, когда истребители особенно нужны для защиты воздушного пространства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.
По словам Зеленского, украинские F-16 продемонстрировали эффективность в борьбе с новыми российскими беспилотниками, оснащенными реактивными двигателями.
В то же время значительная часть самолетов длительное время остается в Европе из-за ремонта и технического обслуживания. Президент отметил, что некоторые истребители возвращаются настолько поздно, что Украина теряет драгоценное время для их использования.
Украина хочет перенести ремонт F-16
Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает на помощь западных партнеров в переносе большей части работ по техническому обслуживанию F-16 непосредственно в Украину.
По его словам, обслуживание самолетов ближе к театру боевых действий позволило бы сократить время их простоя и быстрее возвращать истребители к выполнению задач.
Украине не хватает двигателей для дронов-перехватчиков
Президент также рассказал о трудностях в противодействии российским беспилотникам. В частности, Украина сталкивается с нехваткой двигателей для дронов-перехватчиков.
"Двигатели — это ключевой момент, мы действительно импортируем много двигателей. Есть некоторые двигатели собственного производства, но их недостаточно", — заявил Зеленский.
В то же время Украина продолжает развивать собственные средства перехвата российских БПЛА и работает над наращиванием соответствующих возможностей.
Ранее пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявлял, что сообщения о якобы катастрофически низкой исправности украинских F-16 и чрезмерно длительных сроках их обслуживания не соответствуют действительности. По его словам, промышленные партнеры продолжают возвращать самолеты после ремонта, а сроки обслуживания сокращаются.
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Близько половини українських F-16 тривалий час перебувають на ремонті в Європі.