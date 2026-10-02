Близько половини українських F-16 тривалий час перебувають на ремонті в Європі, - Зеленський

Близько половини винищувачів F-16, які використовує Україна, тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Через затримки з поверненням літаків Україна втрачає час, коли винищувачі особливо потрібні для захисту повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times.

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За словами Зеленського, українські F-16 продемонстрували ефективність у боротьбі з новими російськими безпілотниками, оснащеними реактивними двигунами.

Водночас значна частина літаків тривалий час залишається в Європі через ремонт і технічне обслуговування. Президент зазначив, що деякі винищувачі повертаються настільки пізно, що Україна втрачає дорогоцінний час для їх використання.

Україна хоче перенести ремонт F-16

Зеленський повідомив, що Київ розраховує на допомогу західних партнерів у перенесенні більшої частини робіт із технічного обслуговування F-16 безпосередньо в Україну.

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За його словами, обслуговування літаків ближче до театру бойових дій дозволило б скоротити час їхнього простою та швидше повертати винищувачі до виконання завдань.

Україні не вистачає двигунів для дронів-перехоплювачів

Президент також розповів про труднощі у протидії російським безпілотникам. Зокрема, Україна стикається з нестачею двигунів для дронів-перехоплювачів.

"Двигуни – це ключовий момент, ми дійсно імпортуємо багато двигунів. Є деякі двигуни власного виробництва, але їх недостатньо", – заявив Зеленський.

Водночас Україна продовжує розвивати власні засоби перехоплення російських БпЛА та працює над нарощуванням відповідних спроможностей.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий заявляв, що повідомлення про нібито катастрофічно низьку справність українських F-16 та надто тривалі терміни їхнього обслуговування не відповідають дійсності. За його словами, промислові партнери продовжують повертати літаки після ремонту, а терміни обслуговування скорочуються.

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