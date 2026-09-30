Половина українських F-16 небоєздатні через повільне техобслуговування в Бельгії, - WSJ

Винищувачі F-16, які Україна застосовує також для протидії з російськими реактивними дронами, потребують регулярного технічного огляду. Однак через затримки з обслуговуванням у Бельгії половина українського авіапарку цих літаків нині не може виконувати бойові завдання.

Про це йдеться в редакційній колонці Wall Street Journal, у якій видання посилається на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повільне техобслуговування

Видання зазначає, що саме F-16 стали для України найкращим засобом протидії новим російським реактивним безпілотникам, поки українські виробники тестують альтернативні перехоплювачі.

Але після 300 годин нальоту літаки F-16 потребують так званого етапного технічного огляду, щоб підтримувати в робочому стані двигун, авіоніку, гідравліку, паливні магістралі та інші системи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Стере обговорили безперервний російський терор, посилення ППО та F-16

Чим це загрожує?

Співрозмовники видання кажуть, що через затримки технічного обслуговування наразі понад половина українських F-16 перебуває в небоєздатному стані. Крім того, за нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти літаків до кінця 2026 року. Однією з причин затримок може бути дефіцит окремих комплектуючих.

Українські винищувачі має обслуговувати бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering — для цього США уклали з нею контракт на суму приблизно 235,5 мільйонів доларів.

У США такий етапний огляд зазвичай займає від двох до шести тижнів, але в Бельгії він триває до 40 тижнів, стверджує колишній контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері.

Компанія Sabena відмовилася відповідати дати коментар WSJ, пославшись на "міркування оперативної безпеки та делікатний характер поточної діяльності з військової підтримки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські F-16 працюють з обмеженим запасом боєкомплекту, - Повітряні сили