Половина украинских F-16 небоеспособны из-за медленного технического обслуживания в Бельгии, - WSJ

Истребители F-16, которые Украина использует также для противодействия российским реактивным дронам, нуждаются в регулярном техническом осмотре. Однако из-за задержек с обслуживанием в Бельгии половина украинского авиапарка этих самолетов в настоящее время не может выполнять боевые задачи.

Об этом говорится в редакционной колонке Wall Street Journal, в которой издание ссылается на собственные источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Медленное техническое обслуживание

Издание отмечает, что именно F-16 стали для Украины лучшим средством противодействия новым российским реактивным беспилотникам, пока украинские производители тестируют альтернативные перехватчики.

Но после 300 часов налета самолеты F-16 нуждаются в так называемом этапном техническом осмотре, чтобы поддерживать в рабочем состоянии двигатель, авионику, гидравлику, топливные магистрали и другие системы.

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Чем это грозит?

Собеседники издания говорят, что из-за задержек с техническим обслуживанием в настоящее время более половины украинских F-16 находятся в небоеспособном состоянии. Кроме того, при нынешних темпах использования и ремонта Украина может остаться без остальных самолетов к концу 2026 года. Одной из причин задержек может быть дефицит отдельных комплектующих.

Украинские истребители должна обслуживать бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering - для этого США заключили с ней контракт на сумму примерно 235,5 миллионов долларов.

В США такой этапный осмотр обычно занимает от двух до шести недель, но в Бельгии он длится до 40 недель, утверждает бывший контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери.

Компания Sabena отказалась дать комментарий WSJ, сославшись на "соображения оперативной безопасности и деликатный характер текущей деятельности по военной поддержке".

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