МЗС спростувало повідомлення про "катастрофічно низьку" справність українських F-16

Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про нібито катастрофічно низький рівень справності українських винищувачів F-16 та надто тривалі терміни їхнього обслуговування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

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За словами Тихого, Україна інтенсивно використовує свій парк F-16 у складних умовах.

Він зазначив, що українська сторона від початку розуміла складність підтримання літаків у боєздатному стані. Зокрема, йдеться про те, що деякі компоненти для ранньої модифікації F-16 вже не виробляються, через що їх дедалі складніше знаходити.

Водночас дипломат наголосив, що твердження про нібито критично низьку справність літаків та надмірно тривале обслуговування не відповідають дійсності.

"Наші промислові партнери не лише й далі передають літаки після капітального ремонту, а й роблять це дедалі швидше. Терміни обслуговування скорочуються, а не зростають", – зазначив Тихий.

У МЗС наголосили на важливості міжнародної підтримки

Речник МЗС підкреслив, що Україна довіряє своїм промисловим партнерам і очікує подальшого вдосконалення процесів обслуговування винищувачів.

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За його словами, це має забезпечити максимальну боєготовність та справність F-16 протягом зимових місяців, коли ці спроможності будуть особливо потрібні для захисту повітряного простору України.

Тихий також застеріг, що повідомлення про стан українських F-16 не повинні підривати довіру до міжнародного фінансування їхнього обслуговування або ставити під сумнів потребу України в нових винищувачах із арсеналів країн-партнерів.

"Ми не маємо дозволити дезінформації послабити цю життєво важливу підтримку. Модернізація та обслуговування нашого парку F-16 і надалі залишаються ключовими для захисту повітряного простору України та її людей", – наголосив дипломат.

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