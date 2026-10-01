Україна може невдовзі отримати "кількамільйонний пакет" боєприпасів для F-16, - Сибіга

Незабаром Україна може отримати "кількамільйонний пакет" 20-мм снарядів для винищувачів F-16 для того, щоб застосовувати їх для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Важливість винищувачів

За його словами, потреба в цих боєприпасах є критичною, особливо на тлі підготовки Росії до нових ударів.

"На тлі того, що в нас ще не нарощена спроможність відбивати реактивні дрони, на тлі підготовки нових ударів, критично важливо було допомогти нашому війську збивати ці дрони. Найбільш ефективними зараз — окрім систем ППО, які дуже коштовні, щоб застосовувати їх постійно проти дронів, — є винищувачі F-16", — сказав міністр.

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Снаряди для F-16

Міністр подякував Іспанії, Бельгії та Польщі, які вже розпочали процес передачі, і завдяки яким, "в нас вже дуже скоро будуть необхідні для нас боєприпаси".

Також Сибіга заявив, що найближчим часом Україна може отримати "кількамільйонний пакет" 20-мм снарядів для винищувачів F-16.

"У нас найближчим часом буде один дуже серйозний візит. Ми думаємо, що одним з рішень за результатами цього візиту буде кількамільйонний пакет цієї амуніції для України [20-мм боєприпасів]", — заявив очільник МЗС.

Україна проводить перемовини про закупівлю цих снарядів у приватних виборників.

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