Україна може невдовзі отримати "кількамільйонний пакет" боєприпасів для F-16, - Сибіга
Незабаром Україна може отримати "кількамільйонний пакет" 20-мм снарядів для винищувачів F-16 для того, щоб застосовувати їх для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.
Про це глава МЗС Андрій Сибіга розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Важливість винищувачів
За його словами, потреба в цих боєприпасах є критичною, особливо на тлі підготовки Росії до нових ударів.
"На тлі того, що в нас ще не нарощена спроможність відбивати реактивні дрони, на тлі підготовки нових ударів, критично важливо було допомогти нашому війську збивати ці дрони. Найбільш ефективними зараз — окрім систем ППО, які дуже коштовні, щоб застосовувати їх постійно проти дронів, — є винищувачі F-16", — сказав міністр.
Снаряди для F-16
Міністр подякував Іспанії, Бельгії та Польщі, які вже розпочали процес передачі, і завдяки яким, "в нас вже дуже скоро будуть необхідні для нас боєприпаси".
Також Сибіга заявив, що найближчим часом Україна може отримати "кількамільйонний пакет" 20-мм снарядів для винищувачів F-16.
"У нас найближчим часом буде один дуже серйозний візит. Ми думаємо, що одним з рішень за результатами цього візиту буде кількамільйонний пакет цієї амуніції для України [20-мм боєприпасів]", — заявив очільник МЗС.
Україна проводить перемовини про закупівлю цих снарядів у приватних виборників.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що до кінця 2026 року Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль