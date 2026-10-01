Украина может в скором времени получить "несколькомиллионный пакет" боеприпасов для F-16, — Сибига

В ближайшее время Украина может получить "несколькомиллионный пакет" 20-мм снарядов для истребителей F-16, чтобы использовать их для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Важность истребителей

По его словам, потребность в этих боеприпасах является критической, особенно на фоне подготовки России к новым ударам.

"Учитывая, что у нас еще не наработан потенциал для отражения реактивных дронов, а также в связи с подготовкой новых ударов, было крайне важно помочь нашей армии сбивать эти дроны. Наиболее эффективными сейчас — помимо систем ПВО, которые слишком дороги для постоянного применения против дронов, — являются истребители F-16", — сказал министр.

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Снаряды для F-16

Министр поблагодарил Испанию, Бельгию и Польшу, которые уже начали процесс передачи и благодаря которым"у нас уже очень скоро появятся необходимые нам боеприпасы".

Также Сибига заявил, что в ближайшее время Украина может получить "несколькомиллионный пакет" 20-мм снарядов для истребителей F-16.

"У нас в ближайшее время состоится один очень важный визит. Мы полагаем, что одним из решений по итогам этого визита станет несколькомиллионный пакет этой амуниции для Украины [20-мм боеприпасов]", — заявил глава МИД.

Украина ведет переговоры о закупке этих снарядов у частных поставщиков.

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