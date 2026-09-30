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Новости Реактивный шахед Работа украинских F-16
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Украина планирует закупить десятки тысяч снарядов для F-16 для сбивания реактивных дронов, — Bloomberg

Літак F-16

Украина планирует закупить десятки тысяч 20-миллиметровых боеприпасов для истребителей F-16, чтобы использовать их для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Переговоры о снарядах

По словам собеседников агентства, такие боеприпасы являются "наиболее выгодным с экономической точки зрения и наиболее неотложным" решением для перехвата российских беспилотников.

Для перехвата одного беспилотника требуется около 150 снарядов, то есть примерно 10 000 в день. Например, в ночь на 30 сентября россияне запустили по Украине 86 реактивных дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Украина ведет переговоры с несколькими европейскими странами и производителями о получении этих боеприпасов. 

В отличие от ракет для систем Patriot, 20-мм боеприпасы имеются в значительных запасах в разных странах мира. Однако Киеву требуются эти снаряды в больших количествах, добавили в Bloomberg.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца этого года.

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Противодействие Украины реактивным дронам РФ

  • Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.
  • У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.
  • 21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.
  • 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных — 57%.
  • Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели еще до того, как они долетят до Киева.

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Автор: 

боеприпасы (2562) ПВО (4099) F-16 (629) реактивный шахед (48)
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Топ комментарии
+6
зрадники
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30.09.2026 22:28 Ответить
+3
що ви таке пишете?
які такі десятки?
сотні тисяч!
нє!
мільйони мільйонів тисяч!

ось ось!
от от!
незабаром!
вже дуже скоро!
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30.09.2026 22:27 Ответить
+2
Планує - а шо Україну стримує?
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30.09.2026 22:22 Ответить

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