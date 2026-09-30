Украина планирует закупить десятки тысяч снарядов для F-16 для сбивания реактивных дронов, — Bloomberg

Украина планирует закупить десятки тысяч 20-миллиметровых боеприпасов для истребителей F-16, чтобы использовать их для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Переговоры о снарядах

По словам собеседников агентства, такие боеприпасы являются "наиболее выгодным с экономической точки зрения и наиболее неотложным" решением для перехвата российских беспилотников.

Для перехвата одного беспилотника требуется около 150 снарядов, то есть примерно 10 000 в день. Например, в ночь на 30 сентября россияне запустили по Украине 86 реактивных дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Украина ведет переговоры с несколькими европейскими странами и производителями о получении этих боеприпасов.

В отличие от ракет для систем Patriot, 20-мм боеприпасы имеются в значительных запасах в разных странах мира. Однако Киеву требуются эти снаряды в больших количествах, добавили в Bloomberg.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца этого года.

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Противодействие Украины реактивным дронам РФ

Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.

У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.

21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных — 57%.

Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели еще до того, как они долетят до Киева.

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