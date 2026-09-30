Украина может поделиться с партнерами новыми технологиями против реактивных дронов, — Буданов

Индустрия дронов

Страны, заключившие с Украиной Drone Deal, могут договориться о доступе к новой технологии для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Ее уже применяют в бою.

Об этом в интервью Euronews заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Эффективность технологии и производство

"Речь идет не о каком-то конкретном продукте. В принципе, речь идет о сотрудничестве между странами в отношении аналогичных продуктов. Каждый, кто заключил с нами такие соглашения, имеет право, так сказать, продолжать переговоры по конкретным продуктам", — сказал глава ОП.

По словам Буданова, новая технология перехватывает реактивные беспилотники в большинстве случаев. Главная проблема сейчас — производить ее в достаточном объеме.

Буданов уверен, что Украина достигнет необходимого уровня производства к "самой суровой части зимы".

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Что предусматривает Drone Deal

К формату Drone Deal присоединились уже 11 стран: среди них Латвия, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Дания, а недавно подписала соглашение и Финляндия.

По данным Euronews, они предусматривают совместное производство, передачу технологий и обмен военным опытом.

Почему нужны такие перехватчики

Как отмечает Euronews, Россия все чаще применяет реактивные ударные БПЛА со скоростью до 500 км/ч, а предыдущие украинские перехватчики разгонялись лишь примерно до 300 км/ч и не всегда могли их догнать. Поэтому в некоторых случаях по таким целям приходилось использовать более дорогие и дефицитные ракеты ПВО.

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