Україна може поділитися з партнерами новими технологіями проти реактивних дронів, - Буданов

Індустрія дронів

Держави, які уклали з Україною Drone Deal, можуть домовлятися про доступ до нової технології проти російських реактивних безпілотників. Її вже застосовують у бою.

Про це в інтерв'ю Euronews заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Ефективність технології та виробництво

"Йдеться не про якийсь конкретний продукт. В принципі, йдеться про співпрацю між країнами щодо аналогічних продуктів. Кожен, хто уклав з нами такі угоди, має право, так би мовити, продовжувати переговори щодо конкретних продуктів", — сказав очільник ОП.

За словами Буданова, нова технологія перехоплює реактивні безпілотники у більшості випадків. Головна проблема тепер — виготовляти її в достатньому масштабі.

Буданов упевнений, що Україна досягне потрібного рівня виробництва до "найтяжчої частини зими".

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Що передбачає Drone Deal

До формату Drone Deal долучилися вже 11 країн: серед них Латвія, Естонія, Нідерланди, Норвегія, Данія, а нещодавно підписала угоду й Фінляндія.

За даними Euronews, вони передбачають спільне виробництво, передачу технологій та обмін воєнним досвідом.

Чому такі перехоплювачі потрібні

Як зазначає Euronews, Росія дедалі частіше застосовує реактивні ударні БпЛА зі швидкістю до 500 км/год, а попередні українські перехоплювачі розганялися лише приблизно до 300 км/год і не завжди могли їх наздогнати. Тому в деяких випадках по таких цілях доводилося використовувати дорожчі й дефіцитні ракети ППО.

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