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Новини Індустрія дронів
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Україна може поділитися з партнерами новими технологіями проти реактивних дронів, - Буданов

Індустрія дронів

буданов

Держави, які уклали з Україною Drone Deal, можуть домовлятися про доступ до нової технології проти російських реактивних безпілотників. Її вже застосовують у бою.

Про це в інтерв'ю Euronews заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Ефективність технології та виробництво

"Йдеться не про якийсь конкретний продукт. В принципі, йдеться про співпрацю між країнами щодо аналогічних продуктів. Кожен, хто уклав з нами такі угоди, має право, так би мовити, продовжувати переговори щодо конкретних продуктів", — сказав очільник ОП.

За словами Буданова, нова технологія перехоплює реактивні безпілотники у більшості випадків. Головна проблема тепер — виготовляти її в достатньому масштабі.

Буданов упевнений, що Україна досягне потрібного рівня виробництва до "найтяжчої частини зими".

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Що передбачає Drone Deal

  • До формату Drone Deal долучилися вже 11 країн: серед них Латвія, Естонія, Нідерланди, Норвегія, Данія, а нещодавно підписала угоду й Фінляндія.
  • За даними Euronews, вони передбачають спільне виробництво, передачу технологій та обмін воєнним досвідом.

Чому такі перехоплювачі потрібні

Як зазначає Euronews, Росія дедалі частіше застосовує реактивні ударні БпЛА зі швидкістю до 500 км/год, а попередні українські перехоплювачі розганялися лише приблизно до 300 км/год і не завжди могли їх наздогнати. Тому в деяких випадках по таких цілях доводилося використовувати дорожчі й дефіцитні ракети ППО.

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Автор: 

Буданов Кирило (698) дрони (9013) перехоплювач (212) реактивний шахед (49)
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Топ коментарі
+18
муданов...сюр якийсь... шахеди літають по Україні як в себе вдома

які технології , Гнида Zельона ?!
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30.09.2026 19:47 Відповісти
+9
Так вони ж існують за девізом: Немає нічого неможливого якщо ти п..дабол.
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30.09.2026 19:51 Відповісти
+8
Технологій збиття реактивних дронів складами та електростанціями.
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30.09.2026 19:49 Відповісти

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