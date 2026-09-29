Зеленський: Затвердили далекобійні операції на жовтень і визначили перші прототипи проти реактивних "шахедів"

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський провів нараду з Міноборони та військовими щодо виробництва української зброї й системи протидії російським реактивним "шахедам".

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Далекобійні операції України та F-16

За словами президента, на нараді затвердили далекобійні операції України на жовтень. Також визначили напрямки для необхідного постачання для F-16 до кінця року.

"Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", — заявив Зеленський.

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Протидія реактивним "шахедам"

Окремо Зеленський розповів про систему протидії реактивним "шахедам". За його словами, на нараді визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю.

"Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", — додав він.

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