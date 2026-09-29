Зеленский: Утвердили дальнобойные операции на октябрь и определили первые прототипы против реактивных "Шахедов"

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Минобороны и военными по вопросам производства украинского оружия и системы противодействия российским реактивным "Шахедам".

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дальнобойные операции Украины и F-16

По словам президента, на совещании были утверждены дальнобойные операции Украины на октябрь. Также определены направления необходимых поставок для F-16 до конца года.

"Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление", — заявил Зеленский.

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Противодействие реактивным "Шахедам"

Отдельно Зеленский рассказал о системе противодействия реактивным "Шахедам". По его словам, на совещании определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием.

"Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены по производству именно этого оружия. Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, над увеличением количества эффективных перехватчиков", — добавил он.

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