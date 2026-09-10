Бельгия передаст Украине боеприпасы для F-16 против реактивных "Шахедов"

Бельгия до конца 2026 года планирует укрепить украинские истребители F-16 средствами для борьбы с реактивными беспилотниками "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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В ходе переговоров министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Бельгии Тео Франкеном стороны определили оборонные приоритеты до конца 2026 года и обсудили дальнейшее расширение военной поддержки Украины.

В частности, речь шла о дополнительном вооружении для F-16, которое украинские военные смогут использовать для перехвата реактивных беспилотников.

Бельгия поддерживает украинские F-16

Бельгия также продолжает выполнять взятые на себя обязательства в отношении украинской авиации. Страна участвует в ремонте истребителей F-16 и поставках запасных частей к ним.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере беспилотников и совместные оборонно-промышленные проекты.

Особое внимание в ходе переговоров уделили расширению военной поддержки Украины в следующем году.

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