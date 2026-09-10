Бельгія передасть Україні боєприпаси для F-16 проти реактивних "Шахедів"

Бельгія до кінця 2026 року планує посилити українські винищувачі F-16 засобами для боротьби з реактивними безпілотниками "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Під час переговорів міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном сторони визначили оборонні пріоритети до кінця 2026 року та обговорили подальше розширення військової підтримки України.

Зокрема, йшлося про додаткове озброєння для F-16, яке українські військові зможуть застосовувати для перехоплення реактивних безпілотників.

Бельгія підтримує українські F-16

Бельгія також продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання щодо української авіації. Країна бере участь у ремонті винищувачів F-16 та постачанні запасних частин до них.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері безпілотників та спільні оборонно-промислові проєкти.

Окрему увагу під час переговорів приділили масштабуванню військової підтримки України наступного року.

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