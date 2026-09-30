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Україна планує закупити десятки тисяч снарядів до F-16 для збиття реактивних дронів, - Bloomberg

Літак F-16

Україна планує закупити десятки тисяч 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16, щоб використовувати їх для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Перемовини про снаряди

За словами співрозмовників агентства, такі боєприпаси є "найвигіднішим економічно і найбільш невідкладним" рішенням для перехоплення російських безпілотників.

Для перехоплення одного безпілотника потрібно близько 150 снарядів, тобто приблизно 10 000 на день. До прикладу, в ніч на 30 вересня росіяни запустили по Україні 86 реактивних дронів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Україна веде переговори з кількома європейськими країнами та виробниками щодо отримання цих боєприпасів. 

На відміну від ракет для систем Patriot, 20-мм боєприпаси є у значних запасах у різних країнах світу. Однак Київ потребує цих снарядів у великих кількостях, додали в Bloomberg.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця цього року.

Також читайте: Бельгія передасть Україні боєприпаси для F-16 проти реактивних "Шахедів"

Протидія України реактивним дронам РФ

  • Російські війська з травня 2026 року почали запускати по Україні нові реактивні безпілотники "Герань-4". Вони швидші й маневреніші за попередні версії.
  • Україна має чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати реактивні БпЛА. Вони вже пройшли польові випробування, однак виробництво необхідно масштабувати до тисяч одиниць.
  • 21 серпня ЗСУ отримали на озброєння перший український реактивний перехоплювач дронів.
  • 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що загальний відсоток збиття дронів на сьогодні становить 70%, а реактивних – 57%.
  • Міністр оборони Євгеній Хмара 29 вересня заявив, що ППО Повітряних сил має збивати російські цілі ще до того, як вони долетять до Києва.

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Автор: 

боєприпаси (2371) ППО (4511) F16 F-16 (747) реактивний шахед (49)
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Топ коментарі
+3
зрадники
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30.09.2026 22:28 Відповісти
+2
що ви таке пишете?
які такі десятки?
сотні тисяч!
нє!
мільйони мільйонів тисяч!

ось ось!
от от!
незабаром!
вже дуже скоро!
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30.09.2026 22:27 Відповісти
+1
а виліт одно Ф-16 скільки коштує ? а скільки пілотів є?..а скільки літаків ?..а скільки вильотів за день можуть зробити ?..а ресурс літака Ф-16 (вже пишуть що половина парка стоїть бо обслуговування не пройшли в Бельгії)

Zельоні Гниди псевдоматематики ..ублюдки
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30.09.2026 22:35 Відповісти

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