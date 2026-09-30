Україна планує закупити десятки тисяч снарядів до F-16 для збиття реактивних дронів, - Bloomberg

Україна планує закупити десятки тисяч 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16, щоб використовувати їх для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Перемовини про снаряди

За словами співрозмовників агентства, такі боєприпаси є "найвигіднішим економічно і найбільш невідкладним" рішенням для перехоплення російських безпілотників.

Для перехоплення одного безпілотника потрібно близько 150 снарядів, тобто приблизно 10 000 на день. До прикладу, в ніч на 30 вересня росіяни запустили по Україні 86 реактивних дронів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Україна веде переговори з кількома європейськими країнами та виробниками щодо отримання цих боєприпасів.

На відміну від ракет для систем Patriot, 20-мм боєприпаси є у значних запасах у різних країнах світу. Однак Київ потребує цих снарядів у великих кількостях, додали в Bloomberg.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця цього року.

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Протидія України реактивним дронам РФ

Російські війська з травня 2026 року почали запускати по Україні нові реактивні безпілотники "Герань-4". Вони швидші й маневреніші за попередні версії.

Україна має чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати реактивні БпЛА. Вони вже пройшли польові випробування, однак виробництво необхідно масштабувати до тисяч одиниць.

21 серпня ЗСУ отримали на озброєння перший український реактивний перехоплювач дронів.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що загальний відсоток збиття дронів на сьогодні становить 70%, а реактивних – 57%.

Міністр оборони Євгеній Хмара 29 вересня заявив, що ППО Повітряних сил має збивати російські цілі ще до того, як вони долетять до Києва.

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