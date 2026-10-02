МИД опровергло сообщение о "катастрофически низкой" исправности украинских F-16

Министерство иностранных дел Украины опровергло сообщения о якобы катастрофически низком уровне исправности украинских истребителей F-16 и чрезмерно длительных сроках их технического обслуживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

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По словам Тихого, Украина интенсивно использует свой парк F-16 в сложных условиях.

Он отметил, что украинская сторона с самого начала понимала сложность поддержания самолетов в боеспособном состоянии. В частности, речь идет о том, что некоторые компоненты для ранней модификации F-16 уже не производятся, из-за чего их становится все сложнее найти.

В то же время дипломат подчеркнул, что утверждения о якобы критически низкой исправности самолетов и чрезмерно длительном обслуживании не соответствуют действительности.

"Наши промышленные партнеры не только продолжают передавать самолеты после капитального ремонта, но и делают это все быстрее. Сроки обслуживания сокращаются, а не увеличиваются", — отметил Тихий.

В МИД подчеркнули важность международной поддержки

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина доверяет своим промышленным партнерам и ожидает дальнейшего совершенствования процессов обслуживания истребителей.

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По его словам, это должно обеспечить максимальную боеготовность и исправность F-16 в течение зимних месяцев, когда эти возможности будут особенно востребованы для защиты воздушного пространства Украины.

Тихий также предупредил, что сообщения о состоянии украинских F-16 не должны подрывать доверие к международному финансированию их обслуживания или ставить под сомнение потребность Украины в новых истребителях из арсеналов стран-партнеров.

"Мы не должны позволить дезинформации ослабить эту жизненно важную поддержку. Модернизация и обслуживание нашего парка F-16 и в дальнейшем остаются ключевыми для защиты воздушного пространства Украины и ее народа", — подчеркнул дипломат.

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