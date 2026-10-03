УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13885 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 138 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 538 950 (+1 560 за добу) осіб, 12 391 танк, 50 637 артсистем, 25 477 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 538 950 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.10.26 орієнтовно становлять

  • особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано);
  • танків – 12 391 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.
  • артилерійських систем – 50 637 (+45) од.
  • РСЗВ – 2 178 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 544 498 (+1 645) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 156 731 (+422) од.
  • спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 164 боєзіткнення: найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Втрати РФ перевищили 1,538 млн військових: дані Генштабу

Автор: 

армія рф (22510) Генштаб ЗС (9105) ліквідація (4637) знищення (11223)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 