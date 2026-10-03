Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 538 950 (+1 560 за добу) осіб, 12 391 танк, 50 637 артсистем, 25 477 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 538 950 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.10.26 орієнтовно становлять
- особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків – 12 391 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од.
- артилерійських систем – 50 637 (+45) од.
- РСЗВ – 2 178 (+3) од.
- засоби ППО – 1 683 (+0) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од.
- спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль