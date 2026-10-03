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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 538 950 (+1 560 за сутки) человек, 12 391 танк, 50 637 артиллерийских систем, 25 477 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 538 950 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.10.26 ориентировочно составляют

  • личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков – 12 391 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 477 (+6) шт.
  • артиллерийских систем – 50 637 (+45) шт.
  • РСЗО – 2 178 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 683 (+0) шт.
  • самолетов – 443 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 824 (+14) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645) шт.
  • крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 156 731 (+422) шт.
  • специальная техника – 4 783 (+3) ед.

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Потери РФ превысили 1,538 млн военнослужащих: данные Генштаба

Автор: 

армия РФ (24363) Генштаб ВС (8829) ликвидация (4590) уничтожение (10910)
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