Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 538 950 (+1 560 за сутки) человек, 12 391 танк, 50 637 артиллерийских систем, 25 477 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 538 950 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.10.26 ориентировочно составляют

личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных);

танков – 12 391 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 25 477 (+6) шт.

артиллерийских систем – 50 637 (+45) шт.

РСЗО – 2 178 (+3) ед.

средства ПВО – 1 683 (+0) шт.

самолетов – 443 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 824 (+14) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645) шт.

крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 156 731 (+422) шт.

специальная техника – 4 783 (+3) ед.

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