Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 538 950 (+1 560 за сутки) человек, 12 391 танк, 50 637 артиллерийских систем, 25 477 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 538 950 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.10.26 ориентировочно составляют
- личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек (раненых и уничтоженных);
- танков – 12 391 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 477 (+6) шт.
- артиллерийских систем – 50 637 (+45) шт.
- РСЗО – 2 178 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 683 (+0) шт.
- самолетов – 443 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 824 (+14) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645) шт.
- крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 156 731 (+422) шт.
- специальная техника – 4 783 (+3) ед.
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