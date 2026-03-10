На фронте произошло 164 боевых столкновения: наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток 2 октября произошло 164 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6230 дронов-камикадзе и совершил 1795 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли три авиационных удара с применением пяти КАБ и осуществили 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка и Караичное. Четыре из этих атак еще продолжаются.

позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка и Караичное. Четыре из этих атак еще продолжаются. На Купянском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки.

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Обстановка на востоке

Три попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Дробишево и Лиман. Бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Озерное.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осиково, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Ильиновки, Кондрашовки, Роскошного, Грузького, Вольного.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодецкое. Два боя продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 35 оккупантов, восемь - ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, три специальных средства, пункт управления БПЛА и два укрытия оккупантов. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, пушка, два пункта управления БПЛА, специальное средство и 36 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 170 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Калиновского и Березового.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Воздвижевка, Терноватое, Ривное и Гиркое. Две штурмовые операции продолжаются.

вблизи населенных пунктов Воздвижевка, Терноватое, Ривное и Гиркое. На Ореховском направлении оккупанты пытались укрепить свои позиции, один раз атаковав в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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