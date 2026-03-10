На фронте произошло 164 боевых столкновения: наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток 2 октября произошло 164 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6230 дронов-камикадзе и совершил 1795 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли три авиационных удара с применением пяти КАБ и осуществили 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка и Караичное. Четыре из этих атак еще продолжаются.
- На Купянском направлении враг пять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки.
Обстановка на востоке
Три попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Дробишево и Лиман. Бой продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Озерное.
На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Осиково, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Ильиновки, Кондрашовки, Роскошного, Грузького, Вольного.
Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодецкое. Два боя продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 35 оккупантов, восемь - ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, три специальных средства, пункт управления БПЛА и два укрытия оккупантов. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, пушка, два пункта управления БПЛА, специальное средство и 36 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 170 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Калиновского и Березового.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Воздвижевка, Терноватое, Ривное и Гиркое. Две штурмовые операции продолжаются.
- На Ореховском направлении оккупанты пытались укрепить свои позиции, один раз атаковав в сторону Павловки.
- На Приднепровском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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