207 боевых столкновений за сутки. Больше всего атак РФ совершила на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 207 боевых столкновений. Наиболее активно враг атаковал на Покровском, Константиновском и Южно-Слобожанском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8891 дрон-камикадзе и осуществили 2705 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 41 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты:

Товстодубово, Сопич, Бачевск, Потаповка, Коренок, Уланово, Яструбщина, Кучеровка, Малушино, Бувалино, Свобода, Бунячино, Кружок, Безсаловка, Волфино, Новоконстантиновка, Рогизное, Хотынь, Писаревка, Иволжанское, Корчаковка, Храпивщина, Марьино, Садки, Могрица, Мирополье Сумской области;

Хриновка и Клюсы Черниговской области.

Авиаударам подверглись населенные пункты Рожковичи, Яструбщина, Сумы и Осоевка.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки штурмовых действий противника не зафиксировано. Агрессор нанес пять авиаударов, применив 10 КАБ, и осуществил 151 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Лимана, Волчанска, Чайковки и в сторону населенных пунктов Малая Волчья, Радьковка.

На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты трижды атаковали в районах Надежды, Новоселовки и Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий вблизи населенных пунктов Озерное, Ямполь, Кривая Лука и в направлении Пискуновки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Николайполя, Софиевки, Вольного и в направлении Осикового, Грузского.

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Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Краснополье, Новый Донбасс, Белицкое, Светлое, Водянское, Молодецкое и в сторону Ганновки, Доброполья, Новогришиного, Сергеевки.

На Александровском направлении, по уточненной информации, враг один раз атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районе Гуляйпольского и в направлениях Рождественки, Долинки, Егоровки.

На Ореховском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БпЛА, пять районов сосредоточения живой силы противника и еще один важный объект врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Также уничтожено семь боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, семь наземных робототехнических комплексов, 1470 беспилотных летательных аппаратов, 422 единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.