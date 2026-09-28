Отказались сдаться: бойцы "Карпатской Сечи" взорвали минами ТМ-62 секцию многоэтажного дома с оккупантами в Константиновке

Украинские штурмовики уничтожили позицию российской пехоты, закрепившуюся в одном из многоэтажных домов Константиновки Донецкой области. Для подрыва занятой противником части здания бойцы использовали противотанковые мины ТМ-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевой операции обнародовали бойцы 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

В начале видео показано сильно поврежденное в результате боевых действий многоэтажное здание. Украинские военные находятся непосредственно у здания и готовят операцию против российской пехоты, занявшей часть здания.

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По информации 49-го ОШБ, оккупантам предложили сложить оружие, однако они отказались сдаться. После этого украинские штурмовики применили мины ТМ-62 для уничтожения укрепленной позиции противника.

Момент взрыва зафиксирован с помощью беспилотника. На кадрах виден мощный взрыв в секции многоэтажного здания, после которого часть конструкций рушится, а здание и прилегающую территорию накрывает большое облако пыли и обломков.

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